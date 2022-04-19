Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 22:45

Вышло обновление Fortnite 20.20

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Обновление Fortnite 20.20.

Компания Epic Games выпустила масштабное обновление Fortnite до версии 20.20, в котором появилось новое оружие, переработали творческий режим и не только. Патч уже установлен на сервера.

«В версии 20.20 завершится битва за Коварный каньон, но появится новая «горячая точка» — битва за Пломбирный перекресток. В честь начала очередного конфликта будет добавлено новое оружие, дробовик «Рейнджер», и предметы (буги-вуги бомбы или карманные разломы)», — говорится в официальном анонсе.

Помимо этого, игроков ждет новый контент в виде Заданий тайного агента, а также обновление творческого режима,который добавляет новый видеопроигрыватель, устройства для создания воды и визуальных эффектов.

Источник: https://www.epicgames.com/fortnite/ru/news/fortnite-battle-royale-v20-20-update-the-battle-for-coney-crossroads-new-shotgun-and-more
1
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

NAVI заработали слот на PGL Major Antwerp 2022

Tundra Esports заработала квоту на ESL One Stockholm Dota Major 2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости