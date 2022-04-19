Вышло обновление Fortnite 20.20

Компания Epic Games выпустила масштабное обновление Fortnite до версии 20.20, в котором появилось новое оружие, переработали творческий режим и не только. Патч уже установлен на сервера.

«В версии 20.20 завершится битва за Коварный каньон, но появится новая «горячая точка» — битва за Пломбирный перекресток. В честь начала очередного конфликта будет добавлено новое оружие, дробовик «Рейнджер», и предметы (буги-вуги бомбы или карманные разломы)», — говорится в официальном анонсе.

Помимо этого, игроков ждет новый контент в виде Заданий тайного агента, а также обновление творческого режима,который добавляет новый видеопроигрыватель, устройства для создания воды и визуальных эффектов.