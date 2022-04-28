PGL Major Antwerp 2022 пройдет без ограничений связанных с COVID-19 для зрителей

На зрителей PGL Major Antwerp 2022 не будут распространяться какие-либо ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщили организаторы мейджора в Твиттере, не уточнив информацию о возможных требованиях по тестированию или вакцинации команд.

Престижное мероприятие в CS:GO пройдет с 9 по 22 мая в Антверпене, Бельгия. Плей-офф перед живой аудиторией пройдет во Дворце спорта Антверпена на 18 000 мест.

В предстоящем мейджоре примут участие 24 команды. Турнир начнется с этапа претендентов, за которым последуют этапы легенд и чемпионов. Общий призовой фонд конкурса составляет один миллион долларов, половина этой суммы достается победителю.

Ранее PGL объявила о старте продаж билетов на Major, цена которых в зависимости от дня и категории самого билета колеблется от 35 до 295 евро.PGL Major Antwerp 2022 пройдет без ограничений связанных с COVID-19 для зрителей.