NaVi обыграли HellRaisers в четвертьфинале Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2

Natus Vincere победили HellRaisers в турнире Dota Pro Circuit 2021/2022 для Восточной Европы. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Теперь победители прошли в полуфинал верхней сетки турнира, где встретятся с победителем из пары Team Spirit — BetBoom Team.

Второй сезон Dota Pro Circuit 2021/2022 в СНГ проходит с 27 апреля по 2 мая в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022 и 102,5 тысячи долларов.

Днем ранее Valve в два раза уменьшила призовые на второй сезон DPC 2021/2022 в СНГ.

Во втором сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ будет разыграно в два раза меньше призовых — 102,5 тысячи долларов вместо 205 тысяч долларов. Пропорционально уменьшились призовые за занятые места. Количество слотов на мейджорe для команд из лиги СНГ не уменьшилось — их осталось три.

Напомним, что отложенная DPC-лига для Восточной Европы проводится турнирным оператором Beyond The Summit.