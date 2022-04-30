Глава Intel прогнозирует дефицит полупроводников до 2024 года

Глава компании Intel Пэт Гелсингер на встрече с акционерами заявил, что сейчас наступило время, которое станет «началом продолжительного периода роста производства». Однако дефицит полупроводников, по мнению Гелсингера, сохранится минимум до 2024 года.

«В целом дефицит полупроводников весьма значителен, и до начала пандемии COVID-19 полупроводниковая промышленность росла примерно на 5% в год. Коронавирус нарушил работу цепочек поставок и привел к негативной динамике. В то же время спрос резко подскочил на 20% по сравнению с прошлым годом, а разбалансированные цепочки поставок создали большой разрыв [между спросом и предложением] ... и этот взрывной спрос не ослабевает?» — рассказал о ситуации в отрасли глава американского чипмейкера.

Гелсингер предупредил, что потребуется не менее трех лет, прежде чем усилия Intel и других участников полупроводниковой отрасли по увеличению производства принесут результаты. С учетом этого в Intel ожидают, что в ближайшее время поставки микросхем продолжат существенно отставать от спроса.