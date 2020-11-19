В Корее открыли киберспортивную арену при поддержке министерства культуры

В корейском городе Пусане построили новую киберспортивную арену Busan Esports Arena. Реализация проекта примечательна тем, что он разрабатывался совместно с Министерством культуры, спорта и туризма Кореи. С помощью подобных арен правительство страны пытается реализовать принятую еще в 2018 году инициативу расширить географию киберспорта за пределы Сеула.

Busan Esports Arena находится в коммерческом центре Сомен и занимает 15-16 этажи торгового центра Piesta. Там находятся три площадки для турниров (основная и две дополнительные), а сама арена вмещает до 330 зрителей. Еще 30 зрителей могут расположиться в спорт-баре, а для почетных гостей предусмотрены восемь VIP-лож. По данным журналистов The Korea Herald, Министерство культуры, спорта и туризма Кореи вложило в строительство арены 2,7 миллиона долларов.