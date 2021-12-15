В Dota 2 вышло обновление с боевым пропуском, новым событием и поддержкой геймпада

Компания Valve выпустила крупное обновление для игры Dota 2. Вместе с ним было добавлено новое событие под названием «Колдовской Континуум», боевой пропуск, а также новые косметические предметы.

Это продолжение «Лабиринта Аганима», вышедшего в прошлом году: четверо игроков должны проходить испытания на случайной карте и уничтожать сильных противников.

В боевом пропуске, приуроченном к событию, 500 уровней, открывая которые, игрок будет получать награды. При этом сам боевой пропус доступен для покупки в трех вариантах:

за открытие каждого игрокам полагается определенная награда. Как и в прошлом году, пользователи могут проходить «катакомбы», в которых необходимо побеждать за разных героев Dota 2 и получать очки боевого пропуска. Сам пропуск доступен в трех вариантах: обычный (540 рублей), уровень 50 (1950 рублей) и уровень 100 (3050 рублей).

Кроме того, в геймплей внесены некоторые новшества. Теперь игра будет подсказывать наиболее полезные нейтральные предметы из лавки. При нажатии клавиши Alt можно увидеть время появления рун богатства.

Также разработчики добавили экспериментальную поддержку геймпада. Эту функцию будут продолжать дорабатывать.