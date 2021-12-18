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TiziaN может покинуть состав BIG по CS:GO

20:35

Руководство немецкой организации BIG намерено внести изменения в состав по CS:GO, информирует Cybersport.Metaratings.ru. Как отмечается, сновным кандидатом на уход из коллектива является Тициан tiziaN Фельдбаш.

Заменить 24-летнего немецкого игрока будет призван Дион FASHR Дерксен, если стороны договорятся об условиях контракта. С большой долей вероятности tiziaN будет выставлен на трансфер.

Возможный состав BIG по CS:GO: Йоханнс tabseN Водарц, Дион FASHR Дерксен, Нильс k1to Грун, Флориан syrsoN Рише, Никлас gade Гейд.

Напомним, что на данный момент 25-летний нидерландский киберспортсмен является игроком коллектива ESTATIC, которая занимает 21 место в рейтинге HLTV. BIG располагаются на 13 строчке.

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Роман Шишов все материалы автора
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