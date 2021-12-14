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Вице-премьер РФ Чернышенко и министр науки Фальков посетят финал турнира по Dota 2 и League of Legends

11:21

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков будут присутствовать на финале международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 и League of Legends «Битва за науку».

Финал пройдет 15 декабря в Москве. St. Petersburg Polytechnic University (СПбПУ) и «Таежный чай» (МАИ) определят сильнейшего в League of Legends, а XxxDarkdemonsXxx (РТУ МИРЭА) и derzhaWIN (ТГУ им. Державина) выявят чемпиона в Dota 2.

Турнир проводится Министерством науки и высшего образования России. Призовой фонд — 2 миллиона рублей — по 1 млн на каждый вид программы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13192659

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Виктория Кравченко все материалы автора
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