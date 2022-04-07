CD Projekt RED прокомментировала свою работу в России и Белоруссии

Разработчики CD Projekt RED пояснили ключевые вопросы игроков, касаемо своей дальнейшей работы в России и Белорусии.

Некоторые важные вопросы на счет покупки, поддержки и установки игр:

— Покупка игр для России и Белоруссии все также невозможна;

— Физические копий игр из остатков в магазинах будут работать;

— Решение о приостановке продаж наших игр в России и Белоруссии не влияет на установку ранее купленных игр. Исключение — переустановка «Гвинт»;

— Неиспользованные коды активации тоже должны работать;

— Возможно создание аккаунта GOG.com, а также друзья из других стран могут дарить там игры.

«Ведьмак 3» и Cyberpunk 2077

— Дополнения «Ведьмака» доступны для установки тем, кто приобрел их до 3 марта;

— Информация об обновленных версиях игры будет доступна ближе к его релизу;

— Бесплатные дополнения и патчи для Cyberpunk 2077 будут доступны игрокам России и Белоруссии;

— На Xbox обновление работает.

«Гвинт»

— Установка игры на PC сейчас доступна только тем, у кого игра была добавлена до 3 марта;

— Покупки за реальные деньги внутри «Гвинта» отключены;

— Покупка товаров за внутриигровую валюту доступна.