CD Projekt RED прокомментировала свою работу в России и Белоруссии
Разработчики CD Projekt RED пояснили ключевые вопросы игроков, касаемо своей дальнейшей работы в России и Белорусии.
Некоторые важные вопросы на счет покупки, поддержки и установки игр:
— Покупка игр для России и Белоруссии все также невозможна;
— Физические копий игр из остатков в магазинах будут работать;
— Решение о приостановке продаж наших игр в России и Белоруссии не влияет на установку ранее купленных игр. Исключение — переустановка «Гвинт»;
— Неиспользованные коды активации тоже должны работать;
— Возможно создание аккаунта GOG.com, а также друзья из других стран могут дарить там игры.
«Ведьмак 3» и Cyberpunk 2077
— Дополнения «Ведьмака» доступны для установки тем, кто приобрел их до 3 марта;
— Информация об обновленных версиях игры будет доступна ближе к его релизу;
— Бесплатные дополнения и патчи для Cyberpunk 2077 будут доступны игрокам России и Белоруссии;
— На Xbox обновление работает.
«Гвинт»
— Установка игры на PC сейчас доступна только тем, у кого игра была добавлена до 3 марта;
— Покупки за реальные деньги внутри «Гвинта» отключены;
— Покупка товаров за внутриигровую валюту доступна.