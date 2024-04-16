TikTok заблокируют в России? Роскомнадзор решит в мае

«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» обратилась в Роскомнадзор с жалобой на TikTok.

Организация просит заблокировать сервис, указывая на то, что пользователи из России не могут пользоваться им полноценно из-за ограничений со стороны самого TikTok, но при этом отсутствие блокировки не позволяет полноценно развиваться аналогичным отечественным ресурсам.

Роскомнадзор даст ответ на обращение АППСИМ до 8 мая.