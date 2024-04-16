TikTok заблокируют в России? Роскомнадзор решит в мае
«Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» обратилась в Роскомнадзор с жалобой на TikTok.
Организация просит заблокировать сервис, указывая на то, что пользователи из России не могут пользоваться им полноценно из-за ограничений со стороны самого TikTok, но при этом отсутствие блокировки не позволяет полноценно развиваться аналогичным отечественным ресурсам.
Роскомнадзор даст ответ на обращение АППСИМ до 8 мая.
Источник: appsim.ru
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