Binance запретила россиянам обменивать лиры и другую валюту — это делали чтобы покупать игры

Криптовалютная биржа Binance закрыла возможность покупки иностранной валюты для пользователей из России. Речь идет о торговле между пользователями по принципу P2P — и сейчас при попытке выбрать, например, лиры, появляется требование пользоваться «местной валютой».

Нечего и говорить о том, что это осложняет жизнь геймерам, пользовавшимся Binance для покупки игр на турецкие аккаунты. Впрочем, это далеко не единственный P2P-криптообменник.