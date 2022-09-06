Студия CD Projekt RED анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Польская компания CD Project RED анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 во время прямой трансляции Night City Wire.

В новой сюжетной линии действия развернется до финала основной истории игры. Появится новая локация, а также Джонни Сильверхэнд в исполнении Киану Ривза вновь будет играть важную роль в сюжете.

Выход дополнения должен состоятся в 2023 году. Оно будет доступно только для консолей нового поколения — PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.