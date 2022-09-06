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6 сентября, 22:44

Студия CD Projekt RED анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Анна Горшкова
Корреспондент
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Польская компания CD Project RED анонсировала сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 во время прямой трансляции Night City Wire.

В новой сюжетной линии действия развернется до финала основной истории игры. Появится новая локация, а также Джонни Сильверхэнд в исполнении Киану Ривза вновь будет играть важную роль в сюжете.

Выход дополнения должен состоятся в 2023 году. Оно будет доступно только для консолей нового поколения — PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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