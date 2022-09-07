Яннис Адетокунбо будет лучшим игроком в NBA 2K23

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Разработчик нового баскетбольного симулятора NBA 2K23 опубликовал рейтинг лучших игроков.

На первой строчке расположился форвад «Милуоки» Яннис Адетокунбо — 97 OVR. Следом сразу у пяти баскетболистов рейтинг 96 OVR: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид.

Также в Топ-11 вошли Лука Дончич (95 OVR), Кавай Леонард (94 OVR), Джа Морант (93 OVR), Джейсон Тэйтум (93 OVR), Джимми Батлер (93 OVR).

The Top Overall Players in 2K23 ?



Giannis is #1 ?



Agree? #2KRatings pic.twitter.com/IaMYLsopnd — NBA 2K (@NBA2K) September 6, 2022

Релиз игры NBA 2K23 запланирован на 9 сентября на всех популярных платформах.