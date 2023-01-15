S1mple стал лучим игроком в CS:GO 2022 года по версии HLTV.org

Снайпер Natus Vincere Александр S1mple Костылев занял первое место в рейтинге лучших игроков в CS:GO за 2022 год по версии портала HLTV.org.

Второе место занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. Замкнул тройку лучших россиянин Дмитрий sh1ro Соколов из Cloud9.

Также в топ-20 сильнейших игроков попали россияне Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9) — четвертый, Илья m0NESY Осипов (G2) — седьмой, Джами Jame Али (Outsiders) — 20-й.

Костылев единственный игрок, который становился лучшим игроком три раза. Начиная с 2016 года он всегда попадал в топ-10.