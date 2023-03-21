Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:00

Россия готова принять китайские киберспортивные команды на тестовых соревнованиях «Игр будущего»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия планирует расширить с Китаем сотрудничество в киберспортивной сфере.

«Сегодня Китай является одной из ведущих мировых спортивных держав как в традиционном спорте, так и в развитии в киберспорта. Россия видит огромный потенциал и ценность в расширении сотрудничества с Китаем по этим направлениям. Мы будем рады принять сильнейшие киберспортивные клубы и фиджитал-команды Китая на тестовых соревнованиях «Игр будущего», которые уже проходят в Казани на регулярной основе в этом году», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В 2022 году в Казани прошли первые фиджитал игры — соревнования, участники которых одновременно состязаются в спортивных и киберспортивных дисциплинах. В 2024 году пройдут первые общемировые «Игры будущего».

Источник: https://tass.ru/sport/17332873
Киберспорт
Дмитрий Чернышенко
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PASHANOJ: «NaVi, Astralis и Liquid достойны плей-офф чуть больше, чем Team Spirit»
Новости
RSS RSS
Все новости