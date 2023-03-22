Valve показали трейлер Counter-Strike 2. Выход игры запланирован на лето 2023 года

Valve официально представила Counter-Strike 2, что является обновленной версией CS:GO.

Сообщается, что релиз обновленния шутера состоится летом 2023 года. Сегодня, 22 марта, стартует закрытое бета-тестирование.

Игра разрабатывалась на движке Source 2, которое улучшит освещение на картах и реализует физически достоверную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры, свет и отражения.

Само улучшение станет полностью бесплатным для игроков. Разработчики переделали с нуля старые карты с использованием инструментов Source 2, которые Valve также предоставит сообществу моддеров. Уточняется, что улучшили освещение и читаемость моделей на классических картах, но сохранили их основную структуру и особенности.

Также сообщается, что у дымовых гранат появится новая механика, которая будет максимально приближена к реальной жизни. Для них используются динамические объемные частицы, которые взаимодействуют с окружением и реагируют на свет, выстрелы и взрывы. Пули и гранаты разгоняют дым, расширяя завесу или ненадолго рассеивая ее.

Тикрейт в дополенении к игре будет снижен до нуля. За счет этого стрельба и движения стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории.

С другими подробностями Valve познакомит игроков позднее.