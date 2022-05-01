Рисованная стримерша обогнала Amouranth по популярности

Витуберша Ironmouse (Айронмаус) стала самой популярной игровой на Twitch. Она набрала 10,76 миллионов часов и заняла первое место по количеству просмотров. Отрыв от Amouranth по времени просмотра огромный — более двух миллионов часов.

В марте контент-мейкер Ironmouse получила более 170 тысяч платных подписок одновременно, это рекорд сабок среди девушек.

Рисованная стримерша обогнала Amouranth по популярности.

Ironmouse — американская виртуальная YouTube-блогерша и стримерша из Пуэрто-Рико, которая ведет трансляции с августа 2017 года. Она известна своим пением, сумасшедшим характером и высоким голосом. Первоначально она была независимым стримером, но теперь она является частью агентства VShojo.

VTube-стримеры — это контент-мейкеры, которые используют виртуальные аватары, сокращение произошло от англоязычного понятия «virtual youtuber» и распространилось на других стриминговых платформах и видеохостингах. Чаще всего это аниме-персонажи.