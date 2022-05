Embracer Group выкупили три студии у Square Enix

Embracer Group AB заключила соглашение о приобретении студий Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, Square Enix Montreal и каталога их интеллектуальной собственности, включая Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain и более 50 бэк-каталог игр от SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

В общей сложности приобретение включает около 1100 сотрудников в трех студиях и восьми офисах по всему миру. Cтоимость покупки составляет 300 миллионов долларов США без наличных средств и долгов, которые должны быть выплачены в полном объеме при закрытии сделки.

Сделка подлежит одобрению различных регулирующих органов и других внешних организаций, и ожидается, что она будет закрыта во втором квартале 22/23 финансового года Embracer (июль-сентябрь 2022 г.)

Embracer проведет веб-презентацию для инвесторов, аналитиков и СМИ 2 мая 2022 года.