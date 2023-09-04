Red Dead Redemption 3 находится в разработке

В сети появились слухи о начале разработки Red Dead Redemption 3 от Rockstar.

Информацией поделился известный инсайдер MyTimeToShineHello в своем Твиттере. На это также намекнул генеральный директор Take-Two Штраус Зельник:

«Если игра действительно хороша, она будет продолжаться. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead — одна из них», — заявил Зельник.

Ранее в Сети также появилась информация о готовящемся первом трейлере GTA 6 — его геймеры могут увидеть уже 26 октября.