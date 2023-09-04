Red Dead Redemption 3 находится в разработке
В сети появились слухи о начале разработки Red Dead Redemption 3 от Rockstar.
Информацией поделился известный инсайдер MyTimeToShineHello в своем Твиттере. На это также намекнул генеральный директор Take-Two Штраус Зельник:
«Если игра действительно хороша, она будет продолжаться. Существует очень мало развлекательных франшиз, которые попадают в эту категорию, но они есть. Я думаю, что Red Dead — одна из них», — заявил Зельник.
Ранее в Сети также появилась информация о готовящемся первом трейлере GTA 6 — его геймеры могут увидеть уже 26 октября.
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