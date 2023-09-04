Mortal Kombat 1 быстро не взломают? Игра будет защищена антипиратской защитой Denuvo

Самый ожидаемый файтинг Mortal Kombat 1 будет защищен антипиратской системой Denuvo.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Об этом стало известно от одного из пользователей Reddit:

«Ожидаемо, что Denuvo будет там. Это же игра от Warner Bros», — написал пользователь Reddit.

Некоторые засомневались в надобности пиратской версии MK 1 — многие выразили недовольство тем, что игру будут долго взламывать, а отсутствие возможности поиграть по Сети вообще «лишит смысла существования» пиратской версии файтинга.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.