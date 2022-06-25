Аналитик Никита Sheyl Демешов считает, что w0nderful не сможет заменить degster в Team Spirit

Комментатор студии UCC Никита Sheyl Демешов поделился мнением по поводу нового снайпера Team Spirit Игоря w0nderful Жданова. Он считает, что игрок не сможет стать полноценной заменой Абдуле degster Гасанову

«Это мегакрутой и перспективный игрок, которого взяли явно не просто так, ведь кандидатов было много. Сможет ли он заменить degster? 100 процентов нет, так как у того парня есть свой уникальный скил. Но при этом, возьмём команду Sinners, где играл звездный oskar, набивая по 30 фрагов. После его ухода коллектив взял молодого таланта, и тиммейты заиграли новыми красками. Я веду к тому, что w0nderful может принести долю комфорта в стан Team Spirit, возможно, даже предложить свой свежие идеи на игру. А вот по поводу минусов, то это нехватка опыта на LAN-турнирах. Игроки Spirit сами совсем недавно начали его получать, так что на первом крупном лане могут быть проблемы», — цитирует Демшова Сybersport.metaratings.ru.

Degster выступал за Team Spirit с января 2021 года. В начале июня игрок покинул команду.

На турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который пройдет с 15 по 19 июня, Гасанов будет выступать за команду OG.