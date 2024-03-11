PUBG перейдет на Unreal Engine 5 и добавит разрушаемость окружения

Разработчики PUBG: Battlegrounds анонсировали масштабное обновление, которое состоится в течение 2024 года. «Королевская битва» сменит движок и перейдет на Unreal Engine 5. В том числе в игре появится разрушаемое окружение. Впрочем, переработают почти все — от стрельбы и матчмейкинга до механик выживания и инструментов для мододелов.

Появятся новые игровые режимы и «значительно улучшенный» античит. Говоря проще, игроки получат именно те изменения, о которых просили так долго.