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11 марта, 16:31

11 марта стартовал второй сезон Киберспортивной Лиги РКЛ по Counter-Strike

Ана Горшкова
Корреспондент
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В понедельник, 11 марта, стартовал второй сезон Киберспортивной Лиги РКЛ по Counter-Strike. Это первая профессиональная спортивная лига России по дисциплине «тактический трехмерный бой» в программе CS.

Второй сезон турнира должен был начаться месяц назад, но запланированный старт был перенесен из-за бойкота европейских команд. Изначально в турнире изъявили желание участвовать европейские спортсмены из Германии, Швеции, Дании, Финляндии, Швейцарии и Румынии, однако затем они снялись.

Во втором сезоне Киберспортивной Лиги РКЛ сыграют 12 команд из России и стран СНГ, среди которых: «Forze», XGOD, VP.Prodigy, ARCRED (Узбекистан), Nemiga и Rushb (Белоруссия), LEON, Team Space, ILIN, RUBY, а также приглашены два российских медийных проекта: Insilio и GUN5.

Общий призовой фонд сезона составляет 10 миллионов рублей. Соревнования пройдут в традиционном формате — с тремя картами (Best-of-3), где на протяжении 2 месяцев все команды сыграют друг с другом. В мае состоится оффлайн-финал, где сразятся лучшие 4 команды.

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