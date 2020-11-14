Полиция успешно эвакуировала людей из офиса Ubisoft
03:25
Полиция Монреаля объявила, что операция по эвакуации людей из здания, где находится офис компании Ubisoft, успешно завершена. Травм никто не получил.
«Эвакуированных направляют к месту, где будут снимать показания следователи. Команда социальных работников также готова оказать им поддержку по мере необходимости», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft.