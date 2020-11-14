Полиция успешно эвакуировала людей из офиса Ubisoft

Полиция Монреаля объявила, что операция по эвакуации людей из здания, где находится офис компании Ubisoft, успешно завершена. Травм никто не получил.

«Эвакуированных направляют к месту, где будут снимать показания следователи. Команда социальных работников также готова оказать им поддержку по мере необходимости», — говорится в сообщении.

The police operation in connection with a hostage taking call is over. No threat has been detected and no injuries are reported. An investigation will follow to shed light on the call behind this important police force deployment. #SPVM



Details ? https://t.co/dLBvQERo0n pic.twitter.com/LsnXoaVrza — Police Montr?al (@SPVM) November 14, 2020

Напомним, ранее нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft.