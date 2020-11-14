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Полиция успешно эвакуировала людей из офиса Ubisoft

03:25
Полицейские машины около офиса Ubisoft. Фото Twitter
Полицейские машины около офиса Ubisoft. Фото Twitter

Полиция Монреаля объявила, что операция по эвакуации людей из здания, где находится офис компании Ubisoft, успешно завершена. Травм никто не получил.

«Эвакуированных направляют к месту, где будут снимать показания следователи. Команда социальных работников также готова оказать им поддержку по мере необходимости», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft.

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