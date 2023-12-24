По вселенной S.T.A.L.K.E.R. выйдет фильм — на него потратили 30 миллионов рублей

Interspace Anomalies показали тизер грядущего S.T.A.L.K.E.R. | Shadows of the Zone — фанатского фильма во вселенной игры.

Shadows of the Zone. Фото Interspace Anomalies

Деньги на картину собирали при помощи краудфандинга — за все время сборов команде удалось собрать почти 30 миллионов рублей.

Shadows of the Zone. Фото Interspace Anomalies

Съемками и продакшеном фильма занималась команда, неоднократно работавшая в кино-индустрии, поэтому качество работы обещают на высоте.

Выход фильма запланирован на начало 2024 года.