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Сегодня, 23:10

Персонажи из игр отправились в Вайс-Сити — все благодаря нейросети

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA: Vice City.
Фото Rockstar Games

Нейросеть отправила культовых персонажей игр в не менее культовый Вайс-сити.

Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть

Так, в солнечном Майами оказались Геральт, Леон Кеннеди, Вергилий, Артур Морган, Агент 47 и другие персонажи.

Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть

Свою экипировку парни успешно сменили на гавайские рубашки и другие более свободные элементы одежды.

Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть

Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть
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