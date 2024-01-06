Персонажи из игр отправились в Вайс-Сити — все благодаря нейросети
Нейросеть отправила культовых персонажей игр в не менее культовый Вайс-сити.
Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть
Так, в солнечном Майами оказались Геральт, Леон Кеннеди, Вергилий, Артур Морган, Агент 47 и другие персонажи.
Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть
Свою экипировку парни успешно сменили на гавайские рубашки и другие более свободные элементы одежды.
Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть
Персонажи из игр в Майами.
Фото Нейросеть
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