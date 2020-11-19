NRG Esports построила «дворец для геймеров» за 10 миллионов долларов

Американская киберспортивная организация NRG Esports показала свою новую штаб-квартиру в Лос-Анджелесе, которую назвала «фантастическим дворцом для геймеров». На строительство базы клуб потратил около 10 миллионов долларов.

Руководство NRG Esports и игроки состава по Fortnite провели экскурсию по «дворцу». Они показали комнаты отдыха и медитации для киберспортсменов, огромный экран на всю стену, витрину с консолями, собственный магазин сладостей и фонтанчик для питья с энергетическими напитками. В оформлении помещения использовались скульптуры и элементы дизайна в стиле Fortnite, а саму штаб-квартиру некоторые фанаты сравнили с Диснейлендом.

NRG Esports была основана в 2016 году. У организации есть составы по Apex Legends, Call of Duty, Fortnite, Overwatch, Rocket League и Valorant. Инвесторами клуба являются бывший баскетболист и звезда НБА Шакил О'Нил, актриса и певица Дженнифер Лопес, нидерландский диджей Tiesto, а также другие звезды спорта и шоу-бизнеса.