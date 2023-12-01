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Новая часть «Ведьмака» сможет порадовать как старожил, так и новичков в серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Witcher 3.
Фото CD Projekt Red

Гейм-директор четвертой части «Ведьмака» рассказал немного подробностей о грядущем продолжении культовой серии.

Он подчеркнул, что с учетом большого перерыва между третьей и четвертой игрой, CD Projekt RED постарается порадовать не только фанатов серии, но и новичков, ранее не следивших за приключениями Геральта.

Ведьмак 3. «Ведьмак 4» делают полным ходом — над игрой трудится уже половина студии

В игре планируют добавить больше свободы — это будет касаться сборок оружия и брони. В отношении сюжета же CD Projekt RED не планирует кардинальных изменений — история будет более срежисированной, нежели в других RPG.

Игра должна запустить новую трилогию, которая будет создаваться на одной технологической основе. Поэтому между играми, скорее всего, будет много сквозных механик.

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