Новая часть «Ведьмака» сможет порадовать как старожил, так и новичков в серии

Гейм-директор четвертой части «Ведьмака» рассказал немного подробностей о грядущем продолжении культовой серии.

Он подчеркнул, что с учетом большого перерыва между третьей и четвертой игрой, CD Projekt RED постарается порадовать не только фанатов серии, но и новичков, ранее не следивших за приключениями Геральта.

В игре планируют добавить больше свободы — это будет касаться сборок оружия и брони. В отношении сюжета же CD Projekt RED не планирует кардинальных изменений — история будет более срежисированной, нежели в других RPG.

Игра должна запустить новую трилогию, которая будет создаваться на одной технологической основе. Поэтому между играми, скорее всего, будет много сквозных механик.