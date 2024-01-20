Школьница из Санкт-Петербурга потратила 200 тысяч рублей на Roblox — полиция уже в деле

Десятилетняя петербурженка любила заходить в популярную у геймеров ее возраста онлайн-игру Roblox — и однажды неизвестные доброжелатели пообещали бесплатно перевести ей внутриигровую валюту. Для этого было достаточно написать им номер карты ее отца, а затем — код из СМС.

Виртуальных денег девочка так и не увидела, а вот ее родитель лишился реальных 202 тысяч рублей, что обнаружил только утром. Мужчина обратился в полицию.