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Названы 20 лучших игровых новинок в Steam за октябрь 2023 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Ghostrunner 2.
Фото 505 Games

Steam опубликовал список лучших игровых новинок за прошлый месяц — в топе много интересного.

Одной из громких новинок стал экшен Ghostrunner 2 — сиквел нашумевшего киберпанк боевика имеет очень положительные отзывы от игроков и сейчас продается по скидке в честь осенней распродажи.

Второй игрой стала Lethal Company — кооперативный хоррор, в котором двум игрокам предстоит собирать металлолом на заброшенных космических станциях. Но задача будет отнюдь не проста — одному игроку придется направлять другого из командного центра, а второму судьба подготовила путешествие в глубокие и темные недры, кишащие инопланетными чудовищами.

Еще одной игрой стала World of Horror — тягучий point 'n' click-хоррор, в котором игроку придется взять на себя роль борца с чудовищами из японских страшилок и городских историй. Игра выполнена в ретро-стилистике и вся нарисована в Paint одним единственным программистом.

Также в списке засветились Slay The Princess, Wizard with a Gun, The Front. Ark: Survival Ascended, Diablo 4 и другие.

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