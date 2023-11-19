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Сегодня, 14:46

CD Projekt RED провела конкурс скриншотов в Cyberpunk 2077 — авторы самых красивых получили RTX 4090

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

Разработчики Cyberpunk 2077 провели творческий конкурс для своего игрового сообщества — геймерам нужно было сделать самый красивый скриншот.

Cyberpunk 2077.
Фото Joram

Как рассказали в студии, судьям пришлось отсмотреть 8500 скриншотов и выбрать среди них трех фаворитов для каждого призового места.

Cyberpunk 2077.
Фото Tempus

Три первых места заняли Joram, Tempus и PaperOdin — они получили от CD Projekt RED новенькие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090.

Cyberpunk 2077.
Фото PaperOdin
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