Международная федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт IESF.

Ранее Украинская федерация киберспорта отправила IESF жалобу. По заявлению украинской стороны, ФКС России начала деятельность на территории новых регионов РФ.

Несмотря на приостановку членства в организации, российские кибеспортсмены смогут продолжать выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В августе прошлого IESF по итогам голосования отменила решение, согласно которому российские киберспортсмены не могли выступать под своим флагом в международных турнирах. В связи с этим сборная Украины снялась с чемпионата мира IESF.