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4 марта, 17:48

Международная федерация киберспорта не одобрила переход россиян в Азию

Руслан Минаев
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Секретариат Международной федерации киберспорта (IESF) не разрешил Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) перейти в азиатскую конфедерацию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФКСР Дмитрия Смита.

«Еще в прошлом году мы подали заявление на прохождение отборов в Азиатском регионе. Правление, одобрив эту историю, перевело реализацию на секретариат. Однако секретариат не выполнил поручения правления исходя из формальной позиции, что Россия — это Европа, хотя, например, российские шахматисты успешно перешли в Азиатский регион», — сказал Смит.

Ранее Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под российским флагом после жалобы Украинской федерации электронного спорта.

Источник: ТАСС
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