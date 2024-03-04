Международная федерация киберспорта не одобрила переход россиян в Азию

Секретариат Международной федерации киберспорта (IESF) не разрешил Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) перейти в азиатскую конфедерацию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФКСР Дмитрия Смита.

«Еще в прошлом году мы подали заявление на прохождение отборов в Азиатском регионе. Правление, одобрив эту историю, перевело реализацию на секретариат. Однако секретариат не выполнил поручения правления исходя из формальной позиции, что Россия — это Европа, хотя, например, российские шахматисты успешно перешли в Азиатский регион», — сказал Смит.

Ранее Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под российским флагом после жалобы Украинской федерации электронного спорта.