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Париж-2024

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Открытие Олимпиады 2024 в Париже: во сколько начнется и как смотреть трансляцию церемонии

Церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.
Фото AFP

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр пройдет в пятницу, 26 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Событие впервые в истории состоится не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей — на реке Сене. Атлеты пересекут маршрут в 6 километров от Аустерлицкого моста до Йенского моста на лодках, которые оборудованы телекамерами. В шествии будет задействовано 180 судов, каждая делегация будет передвигаться отдельно. Финальная часть церемонии состоится на площади Трокадеро. Все подробности держатся в секрете.

В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра нужно пройти регистрацию, комментарии доступны только на английском языке.

Париж готовится к&nbsp;открытию Олимпийских игр-2024. Речное шествие, 320 тысяч зрителей, закрытые аэропорты. Подробности церемонии открытия Олимпиады в Париже

Олимпиада
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