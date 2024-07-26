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Сегодня, 22:35

Дата выхода GTA 6 останется прежней? Забастовка актеров не повлияет на релиз

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Сегодня началась забастовка американской гильдии актеров, требующей лучших условий у компаний, занимающихся играми. В связи с этим многие стали опасаться переноса GTA 6, о котором в последнее время и так ходило немало слухов.

GTA 6. GTA 6 перенесут? Актеры бастуют против разработчиков

Но опасения эти оказались беспочвенными — стало известно, что забастовка затронет только те игры, разработка которых началась до конца 2023 года. Очевидно, делать GTA 6 начали гораздо раньше.

Источник: inverse.com
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