Дата выхода GTA 6 останется прежней? Забастовка актеров не повлияет на релиз

Сегодня началась забастовка американской гильдии актеров, требующей лучших условий у компаний, занимающихся играми. В связи с этим многие стали опасаться переноса GTA 6, о котором в последнее время и так ходило немало слухов.

Но опасения эти оказались беспочвенными — стало известно, что забастовка затронет только те игры, разработка которых началась до конца 2023 года. Очевидно, делать GTA 6 начали гораздо раньше.