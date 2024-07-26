GTA 6 перенесут? Актеры бастуют против разработчиков

Забастовки в Голливуде закончились, но профсоюз актеров не ограничился только ими. Сегодня они начали бастовать против компаний, занимающихся разработкой игр. А это значит, что замедлится или вовсе встанет на паузу разработка множества ААА-игр — по крайней мере, пока студии не договорятся с гильдией актеров.

В их число входит и GTA 6, к работе над которой явно привлечены десятки, если не сотни, актеров. В этом случае релиз все-таки могут перенести на 2026 год.