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Решение мини-игры с ключами в Hamster Kombat на 26-27 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадана мини-игра в Hamster Kombat на 26-27 июля. Решение выглядит так:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Игрок получает 30 секунд на то, чтобы провести ключ из одного конца экрана в другой. Для этого потребуется двигать красные и зеленые блоки, символизирующие «свечи» на диаграмме рынка. Если не успеть вовремя, то новая попытка станет доступна только через полтора часа.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Ключ — награда за прохождение мини-игры. Смахивая разноцветные блоки, вы должны освободить путь для ключа. Когда это произойдет — достаточно свайпнуть сам ключ слева направо. Игра закончится и вы получите ключ, количество которых отображается в главном меню.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Нетрудно догадаться, что ключи что-то открывают — скорее всего это будут кейсы, напоминающие о Counter-Strike и содержащие в себе внутриигровые монетки, редкие карты и другие приятные награды.

Хомяк. Найдены комбо-карты для Hamster Kombat на 26-27 июля

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