Hamster Kombat ничего не угрожает? В России не запретят оборот криптовалют

Из законопроекта о криптовалютах и майнинга убрали запрет на организацию обращения криптовалют.

«На комитете по финансовому рынку обсудили поправки к законопроекту о майнинге. Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли», — написал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Законопроекты о регулировании майнинга и оборота криптовалюты были приняты депутатами Госдумы 23 июля.