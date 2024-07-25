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Сегодня, 15:01

В Hamster Kombat раскрыли новое комбо на 25-26 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram
Комбо-карточки Hamster Kombat на 25-26 июля.
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Авторы Hamster Kombat обновили комбо-карты в игре на 25-26.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 25-26 июля.

Kamala is calling — в разделе Specials.
Bitcoin Conference 2024 — в разделе Specials.
Telegram Stars integration — в разделе Specials.

Как открыть карты из комбо на 25-26 июля

Все три карты находятся в одном и том же разделе Specials. Карточки Bitcoin Conference 2024 и Telegram Stars integration являются новыми вышли они только сегодня. Открываются они легко: для их прокачки не нужно приглашать рефералов.

Комбо увеличивает пассивный доход

Комбо в Hamster Kombat позволяет моментально заработать 5 миллионов монет, которые уже потом можно потратить на усиление карточек.

Как собрать комбо в Hamster Kombat

Сделать это просто. Жмите кнопку «Комбо» или перейдите в раздел Mine — обозначен картинкой с киркой. После этого отыщите нужные карточки в соответствующей категории, прокачайте или купите их.

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