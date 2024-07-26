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Сегодня, 18:30

Госдума предлагает переносить контент с YouTube на российские сайты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото https://vk.com/antongorelkin

Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, предложил выход для ценителей зарубежного контента с YouTube. По его словам, VPN готовы пользоваться далеко не все пользователи, поэтому они отправятся искать ролики блогеров вроде MrBeast на отечественных платформах.

Антон Горелкин. Российский аналог YouTube покажут уже в июне

Разумеется, быстро найдутся те, кто наберут собственную аудиторию, перезаливая чужой контент с оригинальных каналов YouTube. Горелкин полагает, что дублировать видео придется и отечественным авторам с YouTube, которые два года «упорно не реагировали на предупреждения».

Источник: news.rambler.ru
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