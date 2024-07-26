Госдума предлагает переносить контент с YouTube на российские сайты

Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, предложил выход для ценителей зарубежного контента с YouTube. По его словам, VPN готовы пользоваться далеко не все пользователи, поэтому они отправятся искать ролики блогеров вроде MrBeast на отечественных платформах.

Разумеется, быстро найдутся те, кто наберут собственную аудиторию, перезаливая чужой контент с оригинальных каналов YouTube. Горелкин полагает, что дублировать видео придется и отечественным авторам с YouTube, которые два года «упорно не реагировали на предупреждения».