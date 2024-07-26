Раскрыт шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 26-27 июля
Появился новый секретный шифр для Hamster Kombat на 26-27 июля.
G —— .
E .
N — .
E .
S . . .
I . .
S . . .
Что такое секретный шифр в Hamster Kombat
Комбинация точек и тире — символов азбуки Морзе, появившейся еще в позапрошлом веке. Вместе они складываются в короткое слово на английском.
Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat
Правильно введенный код принесет миллион монет. Это не так много, особенно для опытных игроков, но зато новички смогут прокачать аккаунт гораздо быстрее.
Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat
1. Нажмите «Ежедневное комбо» в главном меню. Фон кнопки станет красным.
2. Точка (.) — короткое нажатие
3. Тире (—) — длинное нажатие (1-2 секунды)
4. Между буквами нужно делать небольшие паузы
Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat
Новый шифр появляется на нашем сайте каждый день в 22:00, как и решения для-мини игры с ключами и комбо-карты.
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