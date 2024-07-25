В честь переноса авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новым геймплеем

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли релиз игры и выпустили геймплейный ролик с шутливым названием «Серьезно, опять?».

В коротком ролике GSC Game World показала прогулку сталкера по красивой локации. Да, не густо, но уже 12 августа разработчики пообещали выпустить дневник разработки, в котором авторы расскажут о игре больше подробностей и продемонстрируют свежий геймплей.

Напомним, что этот раз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 20 ноября 2024 года.