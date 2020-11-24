Мангала рассказал о своей зависимости от футбольного менеджера

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангала рассказал, что фанатеет от видеоигры Football Manager. По словам 29-летнего француза, он проводит за этой игрой много времени и может отыграть один сезон менее чем за два дня.

— Я играю в Football Manager последние 7-8 лет. Я помню еще когда вместо игроков бегали маленькие палочки, — цитирует GFFN Мангаля. — Мне друг посоветовал его вместо LFP Manager, который был ближе к FIFA по графике. В конце концов, я понял, что FM более реалистичный в плане сложности.

— Вы стали зависимым?

— Да, очень быстро. Сейчас я могу провести один сезон даже быстрее, чем за два дня. В остальном я не большой фанат видеоигр, но FM — мое слабое место.

— Что вы скажете о своей статистике в игре?

— У меня всегда была хорошая статистика в плане физики, агрессивности, игре головой. Вообще я редко себя покупаю, но слежу за развитием своей карьеры. Смотрю, куда перехожу, где заканчиваю карьеру. Иногда я думаю: может, воспроизвести то же самое в реальной жизни?

— А не хотели бы стать тренером в реально жизни?

— Думаю, я пройду курсы, а там посмотрим. Мне действительно нравится тактика и стратегия.