Blizzard умирает? Сотрудников увольняют, игры отменяют

Студия Blizzard, когда-то полюбившаяся игрокам за серии Starcraft и Warcraft, переживает тяжелые времена. Стало известно о массовых сокращениях в студии — вместе с Zenimax и игровым отделением Xbox были уволены 1900 сотрудников.

Покинул компанию даже ее глава, Майк Ибарра, и ведущий дизайнер Аллен Адам. Кроме того, стало известно об отмене Project Odyssey — фентезийного «выживача», над которым Blizzard работала уже несколько лет.