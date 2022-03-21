Критикам не понравился геймплей игры Ghostwire: Tokyo

На сайтах-агрегаторах оценок игр появились первые отзывы критиков по новому экшену Ghostwire: Tokyo.

Критики сходятся во мнениях на счет неоднозначного геймплея игры. Многие отмечают запоминающийся визуальный стиль и хорошо реализованный дизайн игры, но «ему просто не хватает геймплея, чтобы выдвинуть его на первое место» — делятся впечатлениями IGM.

Metro GameCentral назвали геймплей «скучным приключенческим боевиком от первого лица, который начинает выдыхаться к концу обучающего уровня».

В GameSpot отмечают «некачественную историю и противоречивые побочные миссий».

Ghostwire: Tokyo — это приключенческий боевик от студии Tango Gameworks, события которого разворачиваются в Токио. Выход игры запланирован на 25 марта 2022 года, для PlayStation 5 и Windows.