CD Projekt планирует рассказать о будущем «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России

Студия разработчиков CD PROJEKT RED готовит специальный материал с ответами на вопросы игроков на тему обновления своих тайтлов и доступности их в регионах.

На данный момент продолжается техническая поддержка уже купленных игр, а также комьюнити-менеджер всячески остается на связи в комментариях.

«Мы знаем, что сейчас у вас много вопросов о том, как работают уже купленные игры и что будет с обновлениями — мы готовим для вас страницу с подробными ответами», — сообщают разработчики в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в магазине Steam игры компании убрали одними из первых для России и Белоруссии. Пользователи платформы очень негативно восприняли подобное решение студии, об этом «СЭ» подробнее рассказывал в этом материале.