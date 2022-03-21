Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:40

CD Projekt планирует рассказать о будущем «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
CD Projekt планируют рассказать о будущем «Ведьмака» и «Cyberpunk 2077» в России.

Студия разработчиков CD PROJEKT RED готовит специальный материал с ответами на вопросы игроков на тему обновления своих тайтлов и доступности их в регионах.

На данный момент продолжается техническая поддержка уже купленных игр, а также комьюнити-менеджер всячески остается на связи в комментариях.

«Мы знаем, что сейчас у вас много вопросов о том, как работают уже купленные игры и что будет с обновлениями — мы готовим для вас страницу с подробными ответами», — сообщают разработчики в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что в магазине Steam игры компании убрали одними из первых для России и Белоруссии. Пользователи платформы очень негативно восприняли подобное решение студии, об этом «СЭ» подробнее рассказывал в этом материале.

Источник: https://twitter.com/CDPR_RU/status/1505923836591628290
1
1
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Критикам не понравился геймплей игры Ghostwire: Tokyo
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости