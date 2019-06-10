Киану Ривз сообщил, когда выйдет Cyberpunk 2077. Видео

Состоялась презентация игры Cyberpunk 2077. На ней побывал известный актер Киану Ривз. В интернете было опубликовано видео презентации.

Ранее стало известно, что Киану Ривз сыграет одного из персонажей игры.

- Некоторое время назад Ребята из CD Projekt RED попросили меня стать частью их нового проекта, - сказал актер. - Они рассказали, как они хотят создать огромный открытый мир с разветвленной сюжетной линией и возможностью создавать своего персонажа. Я не знал об этом, но я был в восхищении. Меня всегда привлекали захватывающие истории.

Cyberpunk 2077 является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020", действия которой будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния.Игрок будет иметь возможность играть за одного из трех предложенных персонажей, но также при желании можно будет изменять внешность и пол персонажа. В игре будет несколько возможных альтернативных концовок.