Утечка раскрыла подробности предстоящей Arma Reforger

Материал, который предположительно является презентацией грядущей Arma, был размещен на форуме Reddit под названием Gaming Leaks and Rumours. В тексте презентации говорится, что следующей игрой в серии Arma станет Arma Reforger. Игра будет использовать новый движок Enfusion от Bohemia Interactive. Она также станет мостом между нынешним сообществом Arma и новой игрой, которая также представит франшизу новой аудитории — игрокам на консолях.

Действие игры будет происходить на вымышленном острове под названием Эверон в Атлантическом океане, недалеко от другого вымышленного острова — «Армавселенной» Малдена. Происходить все будет в «альтернативном 1989 году» во время конфликта между американскими и советскими войсками.

Игра позиционируется как «военный симулятор», что является более прямым способом сказать, что, возможно, Arma Reforger станет немного более доступным для освоения, чем раньше.

Bohemia Interactive также, по-видимому, надеется, что, выпустив движок и технологию Enfusion для моддеров до запуска собственно Arma 4, уже будет готово способное сообщество моддеров на момент запуска номерной части игры.