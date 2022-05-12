Redfall и Starfield перенесли на первую половину 2023 года

Компания Bethesda объявила о переносе выхода игр Redfall и Starfield на первую половину 2023 года. Об этом стало известно из официального Twitter студии.

Как говорится в заявлении, командам разработчиков требуется больше времени, чтобы реализовать все свои задумки и представить их игрокам в наилучшем виде.

Геймплей проектов обещают представить уже в скором времени. Возможно, стоит ожидать анонса на совместной презентации игр Bethesda и Xbox этим летом. Мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 пройдет 12 июня в 20.00 по московскому времени в онлайне.

Разработчики планировали выпустить Redfall уже этим летом, а Starfield имела дату — 11 ноября.

Redfall — будущий кооперативный шутер от первого лица в открытом мире. Starfield — игра с новой вселенной студии Bethesda Game Studios с открытым миром в сеттинге космического исследования.