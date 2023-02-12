Гасилин поделился ожиданиями от гранд-финала IEM Katowice

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин рассказал о своих ожиданиях от гранд-финала IEM Katowice-2023.

«Я ожидал увидеть G2 и Heroic в финале. Но все равно надеялся, что NaVi сможет пройти датчан. Игроки G2 сейчас в отличной форме, я это и говорил ранее. И братья Ковачи, и m0NESY. Все попадают. В гранд-финале G2 будет не остановить. Хочется увидеть равной игры, плотной зарубы, но боюсь, что все может закончиться «сухарем» и Heroic не возьмет ни одной карты», — приводит Metaratings.ru слова Гасилина.

В гранд-финале IEM Katowice-2023 Heroic сыграет с G2 Esports. Матч пройдет 12 февраля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Турнир проходит с 1 по 12 февраля в Катовице (Польша).