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Сегодня, 14:21

Гасилин поделился ожиданиями от гранд-финала IEM Katowice

Алина Савинова
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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин рассказал о своих ожиданиях от гранд-финала IEM Katowice-2023.

«Я ожидал увидеть G2 и Heroic в финале. Но все равно надеялся, что NaVi сможет пройти датчан. Игроки G2 сейчас в отличной форме, я это и говорил ранее. И братья Ковачи, и m0NESY. Все попадают. В гранд-финале G2 будет не остановить. Хочется увидеть равной игры, плотной зарубы, но боюсь, что все может закончиться «сухарем» и Heroic не возьмет ни одной карты», — приводит Metaratings.ru слова Гасилина.

В гранд-финале IEM Katowice-2023 Heroic сыграет с G2 Esports. Матч пройдет 12 февраля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Турнир проходит с 1 по 12 февраля в Катовице (Польша).

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/gasilin-dal-prognoz-na-final-iem-katowice/
Алексей Гасилин
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